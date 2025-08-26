Elis: a placé avec succès une obligation de 350 ME
information fournie par Cercle Finance 26/08/2025 à 18:09
Le produit net de cette émission sera essentiellement alloué au refinancement de la souche obligataire d'un montant en principal de 350 millions d'euros dont la maturité est fixée au 15 février 2026.
Le placement de cette émission a été effectué par un syndicat de 9 banques: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Crédit Agricole CIB, CIC, Commerzbank, Danske Bank, HSBC, La Banque Postale, Natixis et Société Générale.
