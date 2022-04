Elior, Sodexo … comment se comporte le secteur de la restauration collective ?

(Crédits photo : Flickr - Salem Keizer Public School )

Cette semaine, Café de la Bourse s'est intéressé à l'action Sodexo et à l'action Elior, les deux plus grandes entreprises du secteur de la restauration collective. Quelle actualité pour chacune de ces entreprises ? Quel est leur parcours en bourse depuis le début de l'année 2022 ? Quelles sont nos anticipations sur les deux titres ? On vous en dit plus dans cet article.

Actualité d'Elior et de Sodexo

Elior et Sodexo sont toutes deux dans la tourmente avec un manque de visibilité sur l'exercice financier actuel, pour trois raisons principales : le Covid, l'inflation et la guerre en Ukraine.

Pourtant, Le secteur avait bénéficié d'un regain d'activité avec la reprise de l'école en présentiel et le retour des salariés au bureau. Sodexo a d'ailleurs réalisé un bénéfice opérationnel récurrent de 538 millions d'euros au premier semestre de son exercice financier de 2022, dépassant les attentes des analystes (530 millions d'euros). Le chiffre d'affaires d'Elior avait rebondi au cours du premier trimestre de l'exercice financier 2022 après plusieurs trimestres en difficulté (+ 18,5 % par rapport à Q1 2021).

Mais le manque de visibilité sur les prochains mois a poussé Elior à suspendre ses objectifs financiers pour l'exercice annuel en cours et Sodexo à revoir ses prévisions de croissance à la baisse, de 15 % à 18 %, pour son exercice terminant en août prochain.

Les marchés d'Elior et de Sodexo ont été affectés par les protocoles sanitaires plus stricts mis en œuvre depuis début décembre, notamment par le retour au télétravail ainsi que de nombreuses fermetures de classes et absences imprévues. Les perturbations liées aux différents protocoles sanitaires rendent difficile l'anticipation des volumes quotidiens, tant en termes de quantités que d'organisation des équipes

Les deux groupes souffrent également des effets de l'accélération de l'inflation dans tous les pays où ils opèrent : certaines denrées affichent une volatilité forte et appellent à la vigilance (particulièrement les céréales venues ou acheminées par l'Ukraine).

En outre, le 2 mars dernier, Elior a fait part de la démission de Philippe Guillemot, son directeur général, pour raisons personnelles. Bernard Gault a été nommé directeur général par intérim jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur général.

Parcours boursier de l'action Elior et de l'action Sodexo

cafe de la bourse

Conséquence naturelle du manque de visibilité sur leur exercice respectif, l'action Elior et l'action Sodexo ont souffert en bourse depuis le début de l'année.

L'action Elior (en bleu sur le graphique) réalise un parcours boursier très difficile depuis janvier 2022. Le titre Elior est en chute de 51 % et évolue actuellement dans la zone de ses plus bas de la période, à 2,58 euros (cours de clôture de ce jeudi 14 avril). Un rebond technique est possible à court terme avec un RSI stochastique en zone neutre.

L'action Sodexo, de son côté, fait un petit peu mieux et prend même 10 % entre le début d'année et la mi-février pour atteindre 85,9 euros. Dès lors, le titre Sodexo a chuté et perdu 18 % pour clôturer ce jeudi 14 avril à 70,4 €. Un rebond technique est également possible à court terme avec un RSI stochastique aussi en zone neutre.

Quelles opportunités sur l'action Elior ?

Présentation d'Elior

Elior est un des leaders mondiaux de la restauration collective. Le groupe assure la gestion de restaurants situés dans un large panel d'établissements : d'une part, les entreprises et les administrations (36,4 % du CA), les établissements de soins et les maisons de retraite (32,9 % du CA) et enfin les écoles et les établissements d'enseignement (30,7 % du CA). En outre, Elior propose des services additionnels comme des services de nettoyage ou de gardiennage.

53,5 % du CA est réalisé à l'international et 45 % sur le territoire Français.

Le chiffre d'affaires s'élève à 3,69 millions d'euros en 2020-2021 (l'exercice financier se déroule de septembre à septembre) par rapport à 3,97 millions d'euros il y a un an. Elior peine à rebondir. L'entreprise enregistre des pertes opérationnelles pour la deuxième année consécutive avec une perte de –87 millions d'euros sur l'exercice 2021-2021 et une perte nette de -100 millions d'euros.

Notre avis sur l'action Elior

Il est possible que le rythme de redressement d'Elior reste modéré au regard de celui de ses pairs : son modèle économique est moins diversifié que celui de Sodexo par exemple et le groupe est plus enclin à voir ses marges grignotées par l'inflation. En outre, l'allègement des contraintes sanitaires en France n'a eu lieu qu'à la mi-mars, ce qui aura un impact fort sur ses résultats semestriels à venir. La visibilité reste trop faible à court terme, surtout en l'absence d'un CEO, pour être optimiste sur l'action Elior en Bourse.

Quelles opportunités sur l'action Sodexo ?

Présentation de Sodexo

Sodexo est un autre leader mondial des services de restauration et du “Facilities Management”. 96 % du chiffre d'affaires est lié aux “services sur site” c'est-à-dire la gestion des restaurants et la préparation des repas, mais également les prestations autour comme l'accueil, le gardiennage, le nettoyage, le transport ou encore le courrier.

Le chiffre d'affaires par marché se répartit entre entreprises et administrations (53 %), établissements de santé et résidences (29 %) et enfin écoles et établissement d'enseignement (18 %). Les 4,3 % restant du chiffre d'affaires sont liés aux services Sodexo Avantages et Récompense qui fournit des chèques cadeaux, chèque restaurant, carte carburant, etc.

Le chiffre d'affaires se ventile entre la France (13,1 %), les Etats-Unis (35,4 %), le Royaume-Uni (10,8 %) et les autres zones géographiques (40,7 %).

Sodexo a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 17,5 millions d'euros et les estimations pour l'exercice 2022 s'élèvent à 20,6 millions d'euros. Le résultat opérationnel de 2021 s'élève à 578 millions d'euros (3,3 % du CA) et le résultat net à 139 millions d'euros (0,8 % du CA).

Notre avis sur l'action Sodexo

Sodexo a très mal performé en bourse ces dernières semaines, malgré de bonnes performances semestrielles et un bénéfice supérieur aux attentes. Ces dernières n'ont pas été bien accueillies par le marché, car elles étaient couplées à une baisse des prévisions de croissance. Elles n'en demeurent pas moins satisfaisantes. Les niveaux actuels de l'action Sodexo semble constituer un bon point d'entrée pour commencer un investissement dans la restauration collective. Le titre Sodexo présente une décote significative par rapport aux autres acteurs du secteur comme Compass ou Aramark.

Source des images : Freepik

Retrouvez également cet article sur Café de la Bourse