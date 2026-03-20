Elior-Remboursement anticipé de €159 mlns d'obligations senior

Elior Group SA ELIOR.PA :
* ANNONCE LE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE EUR 159 MLNS D'OBLIGATIONS SENIOR À ÉCHÉANCE JUILLET 2026
Texte original nBw406Tppa Pour plus de détails, cliquez sur ELIOR.PA
(Rédaction de Gdansk)
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Voici les dernières évolutions économiques mondiales vendredi vers 17h55 GMT, alors que la guerre au Moyen-Orient est entrée dans son 21e jour: - Les Bourses européennes terminent en baisse, le pétrole repart à la hausse Les Bourses européennes ont de nouveau fini ... Lire la suite
La Bourse de Paris a terminé la semaine en baisse, plombée par la poursuite de l'envolée des prix de l'énergie liée au conflit au Proche Orient, à la durée et aux conséquences incertaines. L'indice CAC 40 a perdu 142,25 points (1,82%) à 7.665,62 points, à l'unisson ... Lire la suite
par Blandine Henault Les Bourses européennes ont terminé en nette baisse vendredi à l'issue d'une semaine intense marquée par une envolée des prix de l'énergie liée au conflit au Moyen-Orient, ce qui alimente les craintes inflationnistes et provoque un recalibrage ... Lire la suite
Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, entrée dans son 21e jour vendredi : - Les Bourses européennes terminent de nouveau en forte baisse Les Bourses européennes ont de nouveau fini en forte baisse : Francfort d'un peu moins de 2%, Paris ... Lire la suite
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