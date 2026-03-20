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Elior-Remboursement anticipé de €159 mlns d'obligations senior
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 18:04

Elior Group SA ELIOR.PA :

* ANNONCE LE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE EUR 159 MLNS D'OBLIGATIONS SENIOR À ÉCHÉANCE JUILLET 2026

Texte original nBw406Tppa Pour plus de détails, cliquez sur ELIOR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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