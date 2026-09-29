Elior prend une participation de 35% dans La Librairie Gourmande

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(Actualisé avec ADP, Vinci, UniCredit) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mardi à la ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•29.09.2026•08:53•
Donald Trump s'est déclaré mardi dernier favorable à une interdiction des exportations de diesel américain, pour limiter la flambée des prix aux États-Unis. Le projet de Donald Trump d'interdire les exportations de diesel américain est une "mauvaise idée", a estimé ...
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Les dossiers s'enchaînent à l'audience du tribunal de Clermont-Ferrand consacrée aux violences intrafamiliales et Claudine Masfrand, pharmacienne à la retraite, attend que soit jugé le père d'un petit garçon qu'elle représente bénévolement en tant qu'"administratrice ...
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information fournie par Zonebourse•29.09.2026•08:35•
Vusion annonce un nouveau plan de déploiement visant à accélérer la transformation digitale des magasins JB Hi-Fi, chaîne australienne de distribution de produits électroniques. Après le succès de la phase pilote, puis d'un déploiement dans l'ensemble de ses points ...
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