information fournie par Reuters • 29/09/2026 à 08:42

Elior prend une participation de 35% dans La Librairie Gourmande

Elior Group SA ELIOR.PA :

* PRISE DE PARTICIPATION DE 35% AU CAPITAL DE LA LIBRAIRIE GOURMANDE

* CE RAPPROCHEMENT COMPLÈTE LES INITIATIVES ENGAGÉES PAR ELIOR POUR VALORISER LA CUISINE

Texte original tinyurl.com/3f4y9thn

Pour plus de détails, cliquez sur ELIOR.PA

(Rédaction de Gdansk)