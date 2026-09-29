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Elior prend une participation de 35% dans La Librairie Gourmande
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 08:42

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Elior Group SA ELIOR.PA :

* PRISE DE PARTICIPATION DE 35% AU CAPITAL DE LA LIBRAIRIE GOURMANDE

* CE RAPPROCHEMENT COMPLÈTE LES INITIATIVES ENGAGÉES PAR ELIOR POUR VALORISER LA CUISINE

Texte original tinyurl.com/3f4y9thn

Pour plus de détails, cliquez sur ELIOR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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