Elior-CA de €3,69 mds, Ebita ajusté de €-64 mlns sur 2020-2021
information fournie par Reuters24/11/2021 à 07:46
24 novembre (Reuters) - Elior ELIOR.PA :
* CA DE EUR 3,69 MDS POUR L'EXERCICE 2020-2021 CONTRE EUR 3,97 MDS L'EXERCICE PRÉCÉDENT
* EBITA AJUSTÉ DES ACTIVITÉS POURSUIVIES NÉGATIF DE EUR 64 MLNS EN 2020-2021 CONTRE EUR -69 MLNS L'EXERCICE PRÉCÉDENT
* LIQUIDITÉ DISPONIBLE AU 30 SEPTEMBRE EUR 539 MLNS CONTRE EUR 630 À FIN SEPT 2020
* PERTE NETTE POUR L'EXERCICE 2020-2021 ATTRIBUABLE AUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ MÈRE EUR 100 MLNS CONTRE UNE PERTE DE EUR 483 MLNS L'EXERCICE PRÉCÉDENT
* FREE CASH-FLOW OPÉRATIONNEL POUR L'EXERCICE 2020-2021 EUR +19 MLNS CONTRE EUR -4 MLNS L'EXERCICE PRÉCÉDENT
* POUR 2021-2022, ANTICIPE UNE CROISSANCE ORGANIQUE D’AU MOINS 18% ET UNE MARGE D’EBITA AJUSTÉ COMPRISE ENTRE 2,0% ET 2,5%
* POUR 2021-2022, ANTICIPE DES CAPEX LIMITÉS À ENVIRON 2,5% DES REVENUS
* AMBITIONS À HORIZON 2024: OBJECTIF DE RETROUVER LE NIVEAU DE CHIFFRE D’AFFAIRES D’AVANT CRISE (4,92 MDS€ EN 2018-2019), UNE MARGE D’EBITA AJUSTÉ NETTEMENT PLUS ÉLEVÉE (3,6% EN 2018-2019)
* AMBITIONS À HORIZON 2024: CROISSANCE ORGANIQUE ANNUELLE DU CA D’AU MOINS 7% POUR 2022-2023 ET 2023-2024
* AMBITIONS À HORIZON 2024: MARGE D’EBITA AJUSTÉ D’ENVIRON 4,6% EN 2023-2024, CROISSANCE ORGANIQUE / CAPEX EN POURCENTAGE DU CA ENTRE X2 ET X3
* AMBITIONS À HORIZON 2024: REPRISE DE LA DISTRIBUTION DE DIVIDENDES SUR LA BASE DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2022-2023
* ENGAGEMENTS RSE À HORIZON 2025: -12% DE NOS ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE PAR RAPPORT À 2020, -30% DE GASPILLAGE ALIMENTAIRE PAR REPAS PAR RAPPORT À 2020
* ENGAGEMENTS RSE À HORIZON 2025: 80% D’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE D’ICI 2025 ET RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES
* ENTRE JUILLET ET SEPTEMBRE, ELIOR A ENREGISTRÉ SON MEILLEUR TRIMESTRE DEPUIS LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE, AVEC UN CA ÉQUIVALENT À 85% DE CELUI DU T4 DE L’EXERCICE 2018-2019 - DG
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(Gdansk Newsroom)
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