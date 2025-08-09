Elicio Therapeutics Inc devrait afficher une perte de 51 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Elicio Therapeutics Inc ELTX.OQ ELTX.O devrait afficher un chiffre d'affaires trimestriel inchangé lors de la publication de ses résultats pour la période se terminant le 30 septembre 2025

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Elicio Therapeutics Inc est une perte de 51 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 2 "achat fort" ou "achat", aucun "maintien" et aucun "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes a chuté d'environ 3,3 % au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Elicio Therapeutics Inc est de 12,50 $, soit environ 26,4 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 9,20 $

