Eli Lilly: vers 4 nouveaux sites de fabrication aux USA

(CercleFinance.com) - Eli Lilly a fait part aujourd'hui de son intention de renforcer sa production nationale de médicaments dans plusieurs domaines thérapeutiques en construisant quatre nouveaux sites de fabrication pharmaceutique aux États-Unis.



Ces projets portent les engagements d'expansion de son capital aux États-Unis à plus de 50 milliards de dollars depuis 2020.



Trois sites seront dédiés à la fabrication d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API) et au renforcement de la chaîne d'approvisionnement, tandis que le quatrième soutiendra la production de traitements injectables.





