Eli Lilly va racheter AtaiBeckley pour se renforcer en santé mentale

Le laboratoire états-unien met la main sur une société spécialisée dans les traitements des troubles psychiatriques résistants dans le but d'élargir son portefeuille en neurosciences.

Eli Lilly annonce la signature d'un accord définitif pour acquérir AtaiBeckley, société biopharmaceutique en phase clinique spécialisée dans les traitements des troubles de la santé mentale. L'opération vise à renforcer son portefeuille en neurosciences, notamment dans la dépression résistante aux traitements.

L'actif principal d'AtaiBeckley, le mébufoténine benzoate (ou BPL-003 pour les intimes) a obtenu la désignation "Breakthrough Therapy" de la FDA, soit l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, permettant de lancer les études de phase 3.

Eli Lilly précise que le portefeuille de sa cible comprend également VLS-01, une formulation orale de DMT (une molécule psychédélique étudiée comme traitement potentiel de certains troubles psychiatriques) actuellement en phase 2b.

Eli Lilly versera 6,75 dollars par action en numéraire à la clôture de l'opération, auxquels pourront s'ajouter jusqu'à 2,50 USD par action en lien avec certaines étapes de développement et d'autorisation réglementaire. La contrepartie initiale valorise les capitaux propres d'AtaiBeckley à environ 2,8 MdsUSD, avec un potentiel supplémentaire de 1 MdUSD lié au CVR.

La finalisation de l'opération est attendue au troisième trimestre 2026, sous réserve de l'approbation des actionnaires d'AtaiBeckley et des autorisations réglementaires. Le prix proposé représente une prime d'environ 40% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur 30 jours arrêté au 15 juillet 2026.

Eli Lilly est attendu en hausse d'environ 0,5% à l'ouverture de Wall Street.