Eli Lilly va racheter Ajax Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 2,3 milliards de dollars dans le cadre de son pari sur les cancers du sang

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les détails de l'accord, le contexte des paragraphes 2 à 7 et le commentaire de l'analyste au paragraphe 5) par Christy Santhosh

Eli Lilly LLY.N a annoncé lundi son intention d'acquérir Ajax Therapeutics, une société privée spécialisée dans le développement de médicaments anticancéreux , pour un montant pouvant atteindre 2,3 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars en espèces, alors que le laboratoire pharmaceutique américain cherche à élargir son portefeuille de produits oncologiques.

Lilly a redoublé d'efforts dans sa recherche de traitements anticancéreux de nouvelle génération grâce à une série de transactions récentes, acquérant des sociétés telles que Scorpion Therapeutics , Orna Therapeutics et Kelonia Therapeutics .

Le principal actif d'Ajax, l'AJ1-11095, est un traitement expérimental oral à prise unique quotidienne qui en est aux premiers stades d'essais cliniques chez des patients déjà traités atteints de myélofibrose – un cancer du sang rare et chronique caractérisé par une accumulation de tissu cicatriciel dans la moelle osseuse, perturbant la production normale de cellules sanguines.

Jacob Van Naarden, président de Lilly Oncology, a déclaré que la société se réjouissait de mettre à profit son expertise dans le domaine des cancers du sang pour “offrir, espérons-le, un nouveau médicament important aux patients et aux hématologues”.

Louise Chen, analyste chez Scotiabank, a déclaré que cet accord “s'appuie sur les capacités bien établies de Lilly dans le domaine des cancers du sang et contribue à élargir sa gamme future de produits commerciaux au-delà de l'obésité”.

Le médicament d'Ajax agit en bloquant la JAK2, une protéine de signalisation qui contribue au développement de plusieurs cancers du sang. Selon la société, le médicament est conçu pour se lier à la JAK2 d'une manière différente des médicaments actuellement disponibles, ce qui pourrait lui permettre d'agir plus efficacement ou plus longtemps chez les patients qui ne répondent plus aux traitements plus anciens.

La société développe également ce médicament pour des maladies apparentées, notamment la polycythémie vraie, un trouble dans lequel l'organisme produit un excès de globules rouges.

Lilly a précisé que la valeur totale de l'accord comprend un paiement initial et des paiements ultérieurs liés à la réalisation de certains jalons cliniques et réglementaires.