 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 025,85
-0,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eli Lilly va investir plus de 6 Mds$ dans une nouvelle usine en Alabama
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 12:38

Eli Lilly va investir plus de 6 milliards de dollars dans une nouvelle usine de production à Huntsville, en Alabama.

Cette installation d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API) de nouvelle génération en médecine synthétique produira des médicaments synthétiques et peptidiques à petite molécule.

Le site fera partie de ceux qui fabriqueront l'orforglipron, le premier agoniste oral de petites molécules du récepteur GLP-1 de Lilly, que l'entreprise prévoit de soumettre aux agences réglementaires mondiales pour l'obésité d'ici la fin de cette année.

La construction devrait débuter en 2026 et devrait générer 3 000 emplois dans la construction. L'achèvement est prévu en 2032.

"L'historique scientifique et innovant de Huntsville, soutenu par une expertise avancée en fabrication et une main-d'oeuvre qualifiée, fait de l'Alabama un lieu idéal pour que Lilly étende sa capacité de production nationale de médicaments de nouvelle génération ", a déclaré David A. Ricks, président et DG de Lilly.

" L'investissement d'aujourd'hui poursuit l'implantation de la production d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API), renforçant la résilience des chaînes d'approvisionnement et l'accès fiable aux médicaments pour les patients aux États-Unis."

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
981,895 USD NYSE -1,59%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 10.12.2025 13:50 

    (Actualisé avec précisions sur Oracle, Nvidia, Pepsi, Cracker Barrel, contrats à terme et cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre (jour) à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère baisse pour ... Lire la suite

  • Des secouristes fouillent les décombres après l'effondrement de deux immeubles à Fès, au Maroc, pendant la nuit du 9 au 10 décembre 2025 ( AFP / Ahmed ALAOUI MRANI )
    Maroc: 22 morts dans l'effondrement de deux immeubles à Fès
    information fournie par AFP 10.12.2025 13:42 

    Vingt-deux personnes ont été tuées dans la nuit de mardi à mercredi dans l'effondrement de deux immeubles contigus à Fès, grande ville du nord du Maroc, le pire accident de ce type ces dernières années dans le pays. Les deux bâtiments étaient habités par huit familles ... Lire la suite

  • Le prix Nobel de la paix est décerné lors d'une cérémonie royale à l'hôtel de ville d'Oslo
    Machado, prix Nobel de la paix, appelle les démocraties à se battre pour la liberté
    information fournie par Reuters 10.12.2025 13:42 

    La cheffe de file de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado a appelé mercredi les démocraties à se battre pour la liberté, par la voix de sa fille qui a reçu le prix Nobel de la paix 2025 à sa place à Oslo. Récompensée pour son travail de défense de la ... Lire la suite

  • ( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )
    Après un record en 2025, TUI adopte des prévisions prudentes pour 2026
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.12.2025 13:26 

    Le numéro un européen du tourisme, le groupe allemand TUI, a justifié mercredi ses prévisions prudentes pour l'exercice 2025-2026 par la persistance des incertitudes géopolitiques et économiques, après avoir dégagé un résultat annuel 2024-2025 record. Pour son ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank