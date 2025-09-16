 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 818,80
-0,99%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eli Lilly va investir 5 milliards de dollars dans une nouvelle usine en Virginie, alors que l'industrie pharmaceutique se prépare aux droits de douane
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 16:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Eli Lilly LLY.N a déclaré mardi qu'il investirait 5 milliards de dollars pour construire une usine de fabrication en Virginie, la première des quatre nouvelles usines américaines que le fabricant de médicaments a prévues pour accroître la production nationale et se prémunir contre d'éventuels droits de douane.

Les entreprises pharmaceutiques mondiales ont augmenté leurs investissements aux États-Unis pour renforcer leurs capacités de production après que le président Donald Trump a exhorté l'industrie à fabriquer davantage de médicaments dans le pays plutôt que d'importer des ingrédients actifs ou des médicaments finis.

M. Trump a déclaré qu'il commencerait par imposer de petits droits de douane aux entreprises pharmaceutiques ( ) et qu'il pourrait les porter jusqu'à 250 % pour stimuler la production américaine.

Au début de l'année, Lilly a annoncé son intention de dépenser au moins 27 milliards de dollars dans quatre nouveaux sites de production aux États-Unis pour contrer les droits de douane potentiels sur les importations de médicaments. Depuis 2020, l'entreprise a consacré 50 milliards de dollars à l'expansion de son capital.

Le nouveau site de Goochland County, en Virginie, produira des ingrédients pharmaceutiques actifs pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes et d'autres thérapies avancées.

Il augmentera également la capacité de Lilly à produire des conjugués anticorps-médicaments, une catégorie ciblée de traitements contre le cancer. L'usine devrait être achevée d'ici cinq ans.

"En augmentant notre capacité nationale, nous construisons une chaîne d'approvisionnement sûre et résistante", a déclaré David Ricks, directeur général de Lilly.

Lilly a déclaré que le site de Virginie créera plus de 650 emplois pour des travailleurs qualifiés, notamment des ingénieurs et des scientifiques, et 1 800 emplois dans le secteur de la construction.

L'entreprise prévoit d'annoncer l'emplacement des trois autres usines américaines dans le courant de l'année et espère commencer à fabriquer des médicaments dans les quatre sites d'ici cinq ans.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
754,287 USD NYSE +0,76%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank