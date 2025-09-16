Eli Lilly va investir 5 milliards de dollars dans une nouvelle usine en Virginie, alors que l'industrie pharmaceutique se prépare aux droits de douane

Eli Lilly LLY.N a déclaré mardi qu'il investirait 5 milliards de dollars pour construire une usine de fabrication en Virginie, la première des quatre nouvelles usines américaines que le fabricant de médicaments a prévues pour accroître la production nationale et se prémunir contre d'éventuels droits de douane.

Les entreprises pharmaceutiques mondiales ont augmenté leurs investissements aux États-Unis pour renforcer leurs capacités de production après que le président Donald Trump a exhorté l'industrie à fabriquer davantage de médicaments dans le pays plutôt que d'importer des ingrédients actifs ou des médicaments finis.

M. Trump a déclaré qu'il commencerait par imposer de petits droits de douane aux entreprises pharmaceutiques ( ) et qu'il pourrait les porter jusqu'à 250 % pour stimuler la production américaine.

Au début de l'année, Lilly a annoncé son intention de dépenser au moins 27 milliards de dollars dans quatre nouveaux sites de production aux États-Unis pour contrer les droits de douane potentiels sur les importations de médicaments. Depuis 2020, l'entreprise a consacré 50 milliards de dollars à l'expansion de son capital.

Le nouveau site de Goochland County, en Virginie, produira des ingrédients pharmaceutiques actifs pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes et d'autres thérapies avancées.

Il augmentera également la capacité de Lilly à produire des conjugués anticorps-médicaments, une catégorie ciblée de traitements contre le cancer. L'usine devrait être achevée d'ici cinq ans.

"En augmentant notre capacité nationale, nous construisons une chaîne d'approvisionnement sûre et résistante", a déclaré David Ricks, directeur général de Lilly.

Lilly a déclaré que le site de Virginie créera plus de 650 emplois pour des travailleurs qualifiés, notamment des ingénieurs et des scientifiques, et 1 800 emplois dans le secteur de la construction.

L'entreprise prévoit d'annoncer l'emplacement des trois autres usines américaines dans le courant de l'année et espère commencer à fabriquer des médicaments dans les quatre sites d'ici cinq ans.