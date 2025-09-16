 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 825,00
-0,95%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eli Lilly va investir 5 milliards de dollars dans une nouvelle usine en Virginie, alors que l'industrie pharmaceutique se prépare aux droits de douane
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 18:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire du directeur général au paragraphe 8 et des actions au paragraphe 7) par Sneha S K

Eli Lilly LLY.N a déclaré mardi qu'il investirait 5 milliards de dollars pour construire une usine de fabrication en Virginie, dans le cadre d'un plan plus large de 27 milliards de dollars visant à construire quatre usines à travers les États-Unis au cours des cinq prochaines années.

Cet investissement constitue la dernière initiative de Lilly pour stimuler la production nationale de médicaments et se prémunir contre d'éventuels droits de douane.

Les entreprises pharmaceutiques mondiales ont augmenté leurs investissements aux États-Unis pour renforcer leur capacité de production après que Donald Trump a exhorté l'industrie à fabriquer davantage de médicaments dans le pays plutôt que d'importer des ingrédients actifs ou des médicaments finis.

Donald Trump a déclaré qu'il commencerait par imposer des droits de douane aux petites entreprises pharmaceutiques et qu'il pourrait les augmenter jusqu'à 250 % pour stimuler la production américaine.

La nouvelle usine située dans le comté de Goochland, en Virginie, produira des ingrédients pharmaceutiques actifs pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes et d'autres thérapies avancées. Elle augmentera également la capacité de Lilly à fabriquer des conjugués anticorps-médicaments, une catégorie ciblée de traitements anticancéreux.

L'usine, qui devrait être achevée d'ici cinq ans , comptera parmi les plus grandes usines de fabrication de bioconjugués au monde, spécialisées dans la production de thérapies anticancéreuses ciblées telles que les conjugués anticorps-médicaments.

Les actions de la société basée à Indianapolis, dans l'Indiana, étaient en hausse de 1,8 %, à 761,43 dollars.

L'investissement renforcera la capacité du pays à "fabriquer ses propres médicaments, en fait, à les exporter, à réduire sa dépendance à l'égard des fournisseurs étrangers et à garantir aux patients un approvisionnement sûr en médicaments authentiques fabriqués dans leurs propres communautés", a déclaré le directeur général David Ricks lors d'une conférence de presse.

Le projet devrait créer plus de 650 emplois permanents pour des scientifiques, des ingénieurs et d'autres travailleurs qualifiés, ainsi qu'environ 1 800 emplois dans le secteur de la construction.

L'entreprise prévoit d'annoncer l'emplacement des trois autres usines américaines dans le courant de l'année et espère commencer à fabriquer des médicaments dans les quatre usines d'ici cinq ans.

Depuis 2020, Lilly a engagé environ 50 milliards de dollars dans des projets d'investissement pour soutenir son pipeline et renforcer les chaînes d'approvisionnement.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
765,415 USD NYSE +2,24%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La banque centrale des États-Unis a entamé mardi sa réunion sur les taux directeurs dans une configuration particulière: un conseiller de Donald Trump, devenu gouverneur in extremis, est à la même table qu'une responsable que l'exécutif cherche à éjecter ( AFP / Mandel NGAN )
    Un fidèle de Trump et une gouverneure réprouvée par l'exécutif siègent à la Fed
    information fournie par AFP 16.09.2025 18:59 

    La banque centrale des États-Unis a entamé mardi sa réunion sur les taux directeurs dans une configuration particulière: un conseiller de Donald Trump, devenu gouverneur in extremis, est à la même table qu'une responsable que l'exécutif cherche à éjecter. Le suspens ... Lire la suite

  • Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )
    La Bourse de Paris termine en baisse avant la Fed
    information fournie par AFP 16.09.2025 18:53 

    La Bourse de Paris a terminé en baisse de 1% mardi, cédant face aux anticipations de baisse des taux de la Banque centrale américaine (Fed) et affectée par la montée de l'euro face au dollar. L'indice vedette de la place parisienne, le CAC 40, a perdu 1,00%, soit ... Lire la suite

  • Un accord a été trouvé entre les États-Unis et la Chine concernant TikTok, la version américaine de la plateforme devant selon Washington passer sous contrôle national ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    "Nous avons un accord" pour TikTok, assure Donald Trump
    information fournie par AFP 16.09.2025 18:51 

    Un accord a été trouvé entre les États-Unis et la Chine concernant TikTok, la version américaine de la plateforme devant selon Washington passer sous contrôle national, a déclaré mardi Donald Trump. "Nous avons un accord pour TikTok. J'ai conclu un accord avec ... Lire la suite

  • Un électeur vote lors des élections présidentielles et législatives à Lilongwe, le 16 septembre 2025 au Malawi ( AFP / Amos GUMULIRA )
    Présidentielle au Malawi: duel de vétérans de la politique en plein marasme économique
    information fournie par AFP 16.09.2025 18:42 

    Les Malawiens se sont rendus aux urnes mardi pour élire leurs président et députés, dans un contexte de hausse du coût de la vie et de pénuries susceptible d'entamer les chances de réélection du chef de l'Etat sortant, Lazarus Chakwera. Ces élections s'accompagnent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank