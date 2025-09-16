Eli Lilly va investir 5 milliards de dollars dans une nouvelle usine en Virginie, alors que l'industrie pharmaceutique se prépare aux droits de douane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire du directeur général au paragraphe 8 et des actions au paragraphe 7) par Sneha S K

Eli Lilly LLY.N a déclaré mardi qu'il investirait 5 milliards de dollars pour construire une usine de fabrication en Virginie, dans le cadre d'un plan plus large de 27 milliards de dollars visant à construire quatre usines à travers les États-Unis au cours des cinq prochaines années.

Cet investissement constitue la dernière initiative de Lilly pour stimuler la production nationale de médicaments et se prémunir contre d'éventuels droits de douane.

Les entreprises pharmaceutiques mondiales ont augmenté leurs investissements aux États-Unis pour renforcer leur capacité de production après que Donald Trump a exhorté l'industrie à fabriquer davantage de médicaments dans le pays plutôt que d'importer des ingrédients actifs ou des médicaments finis.

Donald Trump a déclaré qu'il commencerait par imposer des droits de douane aux petites entreprises pharmaceutiques et qu'il pourrait les augmenter jusqu'à 250 % pour stimuler la production américaine.

La nouvelle usine située dans le comté de Goochland, en Virginie, produira des ingrédients pharmaceutiques actifs pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes et d'autres thérapies avancées. Elle augmentera également la capacité de Lilly à fabriquer des conjugués anticorps-médicaments, une catégorie ciblée de traitements anticancéreux.

L'usine, qui devrait être achevée d'ici cinq ans , comptera parmi les plus grandes usines de fabrication de bioconjugués au monde, spécialisées dans la production de thérapies anticancéreuses ciblées telles que les conjugués anticorps-médicaments.

Les actions de la société basée à Indianapolis, dans l'Indiana, étaient en hausse de 1,8 %, à 761,43 dollars.

L'investissement renforcera la capacité du pays à "fabriquer ses propres médicaments, en fait, à les exporter, à réduire sa dépendance à l'égard des fournisseurs étrangers et à garantir aux patients un approvisionnement sûr en médicaments authentiques fabriqués dans leurs propres communautés", a déclaré le directeur général David Ricks lors d'une conférence de presse.

Le projet devrait créer plus de 650 emplois permanents pour des scientifiques, des ingénieurs et d'autres travailleurs qualifiés, ainsi qu'environ 1 800 emplois dans le secteur de la construction.

L'entreprise prévoit d'annoncer l'emplacement des trois autres usines américaines dans le courant de l'année et espère commencer à fabriquer des médicaments dans les quatre usines d'ici cinq ans.

Depuis 2020, Lilly a engagé environ 50 milliards de dollars dans des projets d'investissement pour soutenir son pipeline et renforcer les chaînes d'approvisionnement.