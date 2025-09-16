 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Eli Lilly va débloquer cinq milliards de dollars pour une nouvelle usine en Virginie
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 17:21

Eli Lilly a annoncé mardi son intention de consacrer cinq milliards de dollars à la construction d'une nouvelle usine située à l'ouest de Richmond (Virginie), une unité appelée à devenir sa première installation entièrement dédiée aux principes actifs pharmaceutiques (API) et à son portefeuille de médicaments conjugués et d'anticorps monoclonaux.

Plus tôt cette année, le laboratoire pharmaceutique américain avait officialisé à l'occasion d'une conférence de presse organisé à Washington, D.C., sa volonté renforcer son empreinte industrielle aux Etats-Unis dans différents domaines thérapeutiques en construisant quatre nouvelles usines.

L'usine qui sera érigée en Virginie sera la première annoncée de cette série et s'inscrit dans le cadre de l'enveloppe de 50 milliards de dollars d'investissements que Lilly a engagés aux Etats-Unis depuis 2020.

Sur ce site, Lilly prévoit tout particulièrement de développer sa production nationale de conjugués anticorps-médicament (ADC), une thérapie ciblée qui vise à délivrer des médicaments puissants directement vers les cellules malades.

La société précise qu'elle compte utiliser sur le site un certain nombre de technologies avancées telles que l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle et des systèmes d'automatisation.

L'usine, dont la construction devrait être achevée dans les cinq prochaines années, doit permettre de créera plus de 650 nouveaux emplois.


Valeurs associées

ELI LILLY & CO
765,415 USD NYSE +2,24%
Pages les plus populaires

