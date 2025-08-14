Eli Lilly va augmenter de 170 % le prix au Royaume-Uni de Mounjaro, un médicament pour la perte de poids et le diabète

Lilly va augmenter le prix au Royaume-Uni pour l'aligner sur ceux des autres marchés européens

L'industrie pharmaceutique sous la pression de Trump pour réduire les prix aux États-Unis et augmenter les prix à l'étranger

La hausse des prix n'affectera pas l'approvisionnement de Mounjaro par l'intermédiaire du système national de santé (NHS) géré par l'État

Eli Lilly LLY.N augmentera le prix de liste au Royaume-Uni de son traitement de perte de poids et de diabète de type 2 Mounjaro jusqu'à 170% pour s'aligner sur les autres marchés européens, a-t-il déclaré jeudi, alors que l'industrie pharmaceutique répond à la pression américaine pour égaliser les prix des médicaments sur les marchés.

Le nouveau prix entre en vigueur en septembre. Le prix d'un mois d'approvisionnement de la dose la plus élevée du médicament passera de 122 livres sterling à 330 livres sterling, a déclaré Lilly.

Lilly a déclaré que lorsqu'elle a lancé Mounjaro en Grande-Bretagne, elle a accepté un prix de liste "sensiblement inférieur" à celui de ses trois autres marchés européens afin d'éviter des retards dans la disponibilité du médicament par l'intermédiaire du National Health Service (NHS) britannique.

"Nous alignons désormais le prix catalogue de manière plus cohérente", a déclaré Lilly, ajoutant qu'elle avait simultanément conclu un accord avec le NHS pour garantir la continuité de l'approvisionnement et de l'accès.

Cette décision reflète la manière dont l'industrie pharmaceutique gère les changements de politique aux États-Unis, de loin son marché le plus lucratif.

Les États-Unis paient plus pour les médicaments sur ordonnance que tout autre pays, souvent près de trois fois plus que les autres pays développés. Le président Donald Trump affirme vouloir réduire cet écart pour empêcher les Américains de se faire "arnaquer"

Reuters a rapporté la semaine dernière que l'administration Trump a discuté avec les fabricants de médicaments des moyens d'augmenter les prix des médicaments en Europe et ailleurs afin de réduire les coûts des médicaments aux États-Unis.

Le prix catalogue, qui n'est généralement pas rendu public, est fixé par le fabricant du médicament avant tout rabais ou remise.

Toutefois, le nouveau prix ne sera pas payé par le NHS, a confirmé l'entreprise, afin de garantir un accès continu aux personnes souffrant d'obésité et de diabète de type 2 qui reçoivent le médicament par l'intermédiaire du service de santé public.

Lilly a indiqué qu'elle travaillait également avec des fournisseurs privés, qui peuvent conclure leurs propres accords confidentiels.

Lilly a lancé Mounjaro au Royaume-Uni en février de l'année dernière, tandis que le traitement Wegovy de son rival Novo Nordisk est disponible dans le pays depuis septembre 2023.

Au Royaume-Uni, à l'image de ce qui se passe ailleurs, Lilly a rapidement contesté l'avantage de Novo Nordisk en tant que pionnier. Fin 2024, les ventes de Mounjaro ont dépassé celles de Wegovy sur le marché en plein essor des pharmacies en ligne.

Mounjaro et Wegovy sont des médicaments très efficaces pour la perte de poids, appartenant à la classe des médicaments GLP-1. L'explosion de la demande a permis à Lilly et à Novo de réaliser des bénéfices records, mais Novo a récemment été mis sous pression et a lancé un avertissement sur les bénéfices le mois dernier, invoquant une concurrence intense.