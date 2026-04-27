Eli Lilly va acquérir Ajax Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 2,3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Eli Lilly LLY.N a annoncé lundi son intention d'acquérir Ajax Therapeutics, une société privée spécialisée dans le développement de traitements contre les cancers du sang, pour un montant pouvant atteindre 2,3 milliards de dollars en espèces.
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