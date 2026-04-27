Eli Lilly va acquérir Ajax Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 2,3 milliards de dollars

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Eli Lilly LLY.N a annoncé lundi son intention d'acquérir Ajax Therapeutics, une société privée spécialisée dans le développement de traitements contre les cancers du sang, pour un montant pouvant atteindre 2,3 milliards de dollars en espèces.