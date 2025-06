Eli Lilly: un prix unique pour élargir l'accès à Zepbound information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 14:17









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé lundi que les doses les plus élevées de son traitement amaigrissant vedette, Zepbound, seraient désormais disponibles en flacons unidoses à un prix mensuel fixe de 499 dollars via sa plateforme directe LillyDirect.



A compter du 7 juillet, les professionnels de santé pourront prescrire les flacons de 12,5 mg et 15 mg, c'est-à-dire les plus fortes concentrations actuellement approuvées de son médicament anti-obésité, pour des expéditions aux patients prévues pour début août.



Cette initiative va permettre aux adultes souffrant d'obésité d'accéder à l'ensemble de la gamme de Zepbound en flacons unidoses, allant de 2,5 mg à 15 mg, quel que soit leur niveau de couverture d'assurance.



La dose initiale de 2,5 mg, souvent utilisée pour amorcer le traitement, reste proposée à 349 dollars le premier mois, avant une montée progressive à 499 dollars par mois pour les dosages supérieurs.



Dans une étude de 72 semaines menée sur des adultes non diabétiques, les participants avaient réussi à perdre en moyenne 15% de leur poids corporel avec la dose de 5 mg, 19,5% avec 10 mg, et jusqu'à 20,9% avec 15 mg, contre seulement 3,1% avec un placebo.



Face à la demande grandissante de médicaments analogues du GLP-1 pour la perte de poids, Lilly avait lancé l'an dernier LillyDirect, sa plateforme numérique de soins de santé, lui permettant de vendre directement aux patients ses médicaments pour la perte de poids.





Valeurs associées ELI LILLY & CO 819,760 USD NYSE 0,00%