Eli Lilly se montre prudent quant à l'utilisation du bon de procédure accélérée de la FDA pour sa pilule amaigrissante

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président international d'Eli Lilly LLY.N , Patrik Jonsson, a déclaré mercredi que la société n'avait que peu d'informations sur le nouveau processus d'examen accéléré de la Food and Drug Administration (FDA), avertissant qu'il était trop tôt pour supposer que la société l'utiliserait pour sa pilule expérimentale de perte de poids, orforglipron.

"Il y a très peu de connaissances sur ce bon de priorité nationale aujourd'hui. Je ne pense pas que nous présenterons un dossier avec un bon de priorité national, car nous ne comprenons pas complètement ce qu'il contient", a déclaré Patrik Jonsson lors d'une interview accordée à Reuters.