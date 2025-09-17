 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 821,45
+0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eli Lilly se montre prudent quant à l'utilisation du bon de procédure accélérée de la FDA pour sa pilule amaigrissante
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 09:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président international d'Eli Lilly LLY.N , Patrik Jonsson, a déclaré mercredi que la société n'avait que peu d'informations sur le nouveau processus d'examen accéléré de la Food and Drug Administration (FDA), avertissant qu'il était trop tôt pour supposer que la société l'utiliserait pour sa pilule expérimentale de perte de poids, orforglipron.

"Il y a très peu de connaissances sur ce bon de priorité nationale aujourd'hui. Je ne pense pas que nous présenterons un dossier avec un bon de priorité national, car nous ne comprenons pas complètement ce qu'il contient", a déclaré Patrik Jonsson lors d'une interview accordée à Reuters.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
764,370 USD NYSE +2,10%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank