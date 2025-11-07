Eli Lilly s'entend avec le gouvernement US pour un meilleur accès aux soins de l'obésité
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 11:45
Les patients non assurés auront accès à ces traitements via la plateforme LillyDirect, avec des prix de 149 à 449 dollars selon les doses. L'accord exclut le canal commercial mais inclut d'autres produits comme Emgality, Trulicity et Mounjaro, proposés avec 50 à 60% de réduction.
David A. Ricks, président-directeur général, salue 'une étape décisive pour le système de santé américain' et réaffirme l'engagement du groupe en faveur de l'accessibilité.
Valeurs associées
|938,010 USD
|NYSE
|+1,27%
A lire aussi
-
Deux explosions vendredi dans un lycée de Jakarta, la capitale indonésienne, ont fait des dizaines de blessés, ont indiqué des responsables, sans donner d'éléments sur l'origine du sinistre. Les explosions se sont produites vers 12h15 locales (05h15 GMT) près d'une ... Lire la suite
-
Dans un ancien bunker, une porte blindée de plus de 4 tonnes protège la plus grande réserve allemande de terres rares, un trésor stratégique face aux restrictions de la Chine, principal producteur mondial. Par souci de sécurité, l'adresse du site, à l'est de Francfort, ... Lire la suite
-
Les voyageurs aux Etats-Unis font face vendredi aux premières perturbations dans les aéroports, après l'entrée en vigueur d'une directive réduisant le nombre de vols dans les grands aéroports, au début d'un weekend prolongé. Les compagnies aériennes ont déjà programmé ... Lire la suite
-
(AOF) - Atos (-4,02% à 45,56 euros) Atos se dirige vers une cinquième séance de suite dans le rouge. Il y a 15 jours, le groupe a dévoilé un repli de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. Sur la période de juillet à septembre, il a reculé de 10,5% en organique, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer