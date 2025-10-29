Eli Lilly s'allie à Walmart pour élargir l'accès au Zepbound
L'initiative vise à faciliter l'accès et la continuité du traitement grâce à un retrait en pharmacie ou une livraison à domicile.
Selon Jennifer Mazur, directrice générale de LillyDirect, cette collaboration 'réduit la charge physique, émotionnelle et financière liée à la gestion de l'obésité'.
Walmart apporte son réseau de plus de 50 000 pharmaciens et techniciens, renforçant la commodité et la portée du service. Lilly souligne la croissance rapide de LillyDirect, qui représentait déjà 35% des nouvelles prescriptions de Zepbound au 2e trimestre 2025.
Valeurs associées
|819,935 USD
|NYSE
|-0,06%
