Eli Lilly: résultats prometteurs dans l'alopécie areata

(CercleFinance.com) - Eli Lilly a fait savoir ce week-end que des patients de 12 à 18 ans atteints d'alopécie areata (AA) sévère avaient constaté des améliorations 'cliniquement significatives' de la repousse des cheveux sur le cuir chevelu, les sourcils et les cils à la semaine 36 après un traitement quotidien de baricitinib oral 4 mg et 2 mg.



Concrètement, à la semaine 36, 60% des patients recevant du baricitinib 4 mg et 36,9 % des patients recevant du baricitinib 2 mg ont vu une amélioration d'au moins 50 % de leur maladie contre 5,7 % sous placebo.



De plus, 42,4 % des patients recevant du baricitinib 4 mg et 27,4 % des patients recevant du baricitinib 2 mg ont obtenu une couverture capillaire de 80 % ou plus, contre 4,5 % sous placebo.



Issus d'une étude de phase III, ces résultats ont été présentés à l'occasion de la réunion annuelle de l'American Academy of Dermatology (AAD) qui se tient depuis le 7 mars à Orlando (Floride) - et qui s'achèvera le 11 mars.



Pour rappel, l'AA est une maladie du système immunitaire qui provoque une perte de cheveux par plaques sur le cuir chevelu, le visage et parfois sur d'autres zones du corps, qui peut progresser avec le temps.



'Nous sommes impatients de partager les résultats des données à plus long terme lors des prochains congrès et de discuter des conclusions avec les régulateurs mondiaux dans les mois à venir', a commenté Anabela Cardoso, vice-présidente senior des affaires médicales de Lilly Immunology.







