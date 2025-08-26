 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 732,48
-1,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eli Lilly : résultats favorables pour l'essai de phase III de sa pilule contre l'obésité
information fournie par AOF 26/08/2025 à 14:45

(AOF) - Eli Lilly a annoncé les résultats positifs pour l'essai de phase III Attain-2, qui évaluait l'orforglipron, un agoniste du récepteur du GLP-1 administré par voie orale, chez des adultes souffrant d'obésité ou de surpoids et atteints de diabète de type 2. L'orforglipron 36 mg, pris une fois par jour sans restriction alimentaire ni hydrique, a permis une perte de poids moyenne de 10,5 % contre 2,2 % avec le placebo.

Le groupe pharmaceutique dispose désormais de l'ensemble des données cliniques nécessaires pour entamer les démarches réglementaires mondiales en vue de l'autorisation de mise sur le marché de l'orforglipron.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
695,520 USD NYSE 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 26.08.2025 14:19 

    (Actualisé avec futurs sur indices ; AT&T, Eli Lilly, Regeneron Pharmaceuticals) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,15% pour le Dow Jones .DJI , de 0,14%

  • Valtteri Bottas avant le Grand Prix de Belgique
    Formule 1: Perez et Bottas piloteront pour Cadillac la saison prochaine
    information fournie par Reuters 26.08.2025 14:12 

    par Alan Baldwin Sergio Perez et Valtteri Bottas seront de retour en Formule 1 la saison prochaine au volant de Cadillac, a annoncé mardi la nouvelle écurie de la catégorie reine. Le Mexicain et le Finlandais ont tous deux signé un contrat pluriannuel, a précisé ... Lire la suite

  • Imerys : Une reprise à anticiper (C23WS)
    Imerys : Une reprise à anticiper (C23WS)
    information fournie par Zonebourse 26.08.2025 14:10 

    (Zonebourse.com) Le titre Imerys a fortement corrigé ces dernières séances et revient à proximité d'une zone de soutien majeur qui pourrait susciter quelques achats à bon compte. Le seuil des 21 EUR pourrait, en effet, permettre une remobilisation du consensus ... Lire la suite

  • Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau lors d'une cérémonie marquant le 81e anniversaire de la libération de Paris, le 26 août 2025 à la préfecture de police à Paris ( AFP / Xavier GALIANA )
    Retailleau appelle "à la résistance" face au "risque que la France se défasse"
    information fournie par AFP 26.08.2025 14:07 

    Le ministre de l'Intérieur et président de LR Bruno Retailleau a appelé mardi à "la résistance contre la fatalité", estimant qu'il y avait "un risque que la France se défasse" dans "ce monde en voie de liquéfaction avancée". Au lendemain de la décision de François ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank