Eli Lilly : résultats favorables pour l'essai de phase III de sa pilule contre l'obésité

(AOF) - Eli Lilly a annoncé les résultats positifs pour l'essai de phase III Attain-2, qui évaluait l'orforglipron, un agoniste du récepteur du GLP-1 administré par voie orale, chez des adultes souffrant d'obésité ou de surpoids et atteints de diabète de type 2. L'orforglipron 36 mg, pris une fois par jour sans restriction alimentaire ni hydrique, a permis une perte de poids moyenne de 10,5 % contre 2,2 % avec le placebo.

Le groupe pharmaceutique dispose désormais de l'ensemble des données cliniques nécessaires pour entamer les démarches réglementaires mondiales en vue de l'autorisation de mise sur le marché de l'orforglipron.

