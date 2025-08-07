Eli Lilly relève ses objectifs après ses trimestriels et dévoile des résultats positifs d'une étude

(AOF) - Eli Lilly a dévoilé des résultats en nette hausse au second trimestre. Sur la période d’avril à juin, le bénéfice a bondi de 91%, à 5,660 milliards de dollars. Le bénéfice par action a quant à lui connu une croissance de 61%, à 6,31 dollars. Enfin, le chiffre d’affaires a augmenté de 38%, à 15,557 milliards de dollars. L’activité du laboratoire pharmaceutique a notamment été portée par les bonnes ventes enregistrées par le Mounjaro (+ 68%, à 5,199 milliards de dollars), le Zepbound (+172%, à 3,381 milliards de dollars) et le Verzenio (+12%, à 1,489 milliard de dollars).

Le Moujaro et le Zepbound sont des noms commerciaux du même médicament. Le premier est approuvé pour traiter le diabète de type 2, tandis que le second est approuvé pour la gestion du poids et l'hypertension artérielle.

Grâce à ces bons résultats, Eli Lilly a révisé certains de ses objectifs financiers annuels. Il vise des revenus entre 60 et 62 milliards de dollars, contre de 58 à 61 milliards de dollars auparavant. La marge est attendue entre 42 et 43,5%, contre une fourchette allant de 40,5 à 42,5% précédemment. Enfin le bénéfice par action devrait s'installer entre 20,85 et 22,10 dollars par titre, contre de 20,17 à 21,67 dollars avant.

Outre ses comptes et ses objectifs, Eli Lilly a dévoilé les premiers résultats positifs de l'essai de phase III évaluant l'Orforglipron chez des adultes obèses ou en surpoids présentant un problème médical lié au poids et non diabétiques. Après 72 semaines, le produit du laboratoire américain dosé à 36mg en prise quotidienne a permis une perte de poids de 12,4% en moyenne, contre 0,9% avec le placebo.

