Eli Lilly relève ses objectifs 2026, bénéfice au T1 au-dessus des attentes

Le président-directeur général de Lilly, Dave Ricks, tient une conférence de presse avec le gouverneur du Texas, Greg Abbott

Eli Lilly a revu ‌à la hausse ses prévisions de bénéfice et de ventes annuels, jeudi, ​après avoir enregistré des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre, avec la demande soutenue pour ses médicaments contre l'obésité et le diabète, ​Zepbound et Mounjaro.

Eli Lilly prévoit de réaliser un bénéfice ajusté compris entre 35,50 et ​37,00 dollars par action cette année, ⁠contre une prévision antérieure de 33,50 à 35 dollars par action.

Selon ‌les données de LSEG, les analystes anticipaient un bénéfice de 34,55 dollars par action en 2026.

Le médicament anti-obésité ​à prise orale unique ‌quotidienne d'Eli Lilly, Foundayo, a été lancé au ⁠début du mois et a fait l'objet de 3.707 prescriptions aux États-Unis au cours de la semaine achevée le 17 avril, en-deçà des ⁠attentes des analystes, ‌qui tablaient sur environ 8.000.

Les investisseurs suivent de près ⁠ce lancement, qu'ils considèrent comme un test décisif pour déterminer si ‌Lilly parviendra à grignoter des parts de marché à ⁠son concurrent Novo, qui a bénéficié d'un avantage de ⁠précurseur sur le ‌marché des médicaments amaigrissants par voie orale.

"Foundayo va considérablement augmenter le ​nombre de personnes pouvant bénéficier des ‌GLP-1", a déclaré le directeur général David Ricks dans un communiqué.

Le bénéfice ajusté est ressorti ​à 8,55 dollars par action pour le premier trimestre, alors que les analystes tablaient sur 6,66 dollars.

Cette performance s'explique principalement ⁠par une augmentation des volumes sur ses marchés américains et internationaux, qui a permis de compenser la baisse des prix de vente, selon l'entreprise.

A new York, l'action grimpait de 7% en avant Bourse.

(Rédigé par Christy Santhosh et Mrinalika Roy à Bangalore; version française Matthieu Huchet, ​édité par Augustin Turpin)