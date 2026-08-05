Eli Lilly rehausse sa prévision de CA avec les médicaments à base de GLP-1

Eli Lilly and Co LLY.N a publié mercredi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et a revu à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires annuel, misant sur une demande soutenue pour ses médicaments phares à base de GLP-1 destinés à la perte de poids et au traitement du diabète, ce qui a entraîné une hausse de 5% de son cours en avant-Bourse.

Ces bons résultats devraient rassurer les investisseurs quant à la résilience de la demande pour les traitements à base de GLP-1 d'Eli Lilly, malgré la pression sur les prix et la concurrence croissante de Novo Nordisk NOVOb.CO , qui a lancé aux États-Unis en début d’année une version orale de son médicament amaigrissant, Wegovy.

Lilly et Novo dominent le marché lucratif des traitements contre l’obésité. Lilly a dépassé les 1.000 milliards de dollars (866 milliards d'euros) de capitalisation boursière l’année dernière, tandis que le comprimé Wegovy, récemment lancé par Novo, connaît un succès rapide depuis son introduction sur le marché américain.

Selon le cabinet d’études IQVIA, le marché mondial des médicaments contre l’obésité a atteint 66 milliards de dollars en 2025. Les analystes s’attendent à ce qu’il dépasse les 100 milliards d’ici 2030 rien qu’aux États-Unis.

Les investisseurs se sont largement concentrés sur les ventes du traitement antidiabétique d'Eli Lilly, Mounjaro, et de son médicament contre l’obésité, Zepbound, qui ont représenté ensemble 64,7% du chiffre d’affaires du groupe au cours du dernier trimestre publié.

Les ventes du traitement antidiabétique Mounjaro ont progressé de 91% pour atteindre 9,94 milliards de dollars, dépassant les estimations, tandis que celles de Zepbound se sont élevées à 4,93 milliards de dollars, contre des prévisions de 4,73 milliards.

Les ventes de Foundayo, le nouveau comprimé contre l’obésité à prise unique quotidienne lancé par Lilly, se sont élevées à 98 millions de dollars, manquant ainsi les prévisions moyennes des analystes qui s’élevaient à 105,6 millions.

Lilly table désormais sur un chiffre d’affaires compris entre 85 et 87 milliards de dollars, contre 82 à 85 milliards précédemment.

Ces prévisions révisées interviennent moins d’un jour après que son concurrent Novo Nordisk a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfice et de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année, misant sur son comprimé oral pour regagner le terrain perdu face à Eli Lilly sur le marché lucratif de l’obésité.

Lilly a toutefois légèrement revu à la baisse la fourchette haute de sa prévision de bénéfice annuel, invoquant des charges liées à son activité au cours du trimestre.

(Rédigé par Mariam Sunny et Mrinalika Roy; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)