Eli Lilly réduit le poids et la douleur des patients souffrant d'arthrose
information fournie par Zonebourse 11/12/2025 à 14:04
Le groupe biopharmaceutique américain indique que les deux doses testées - à savoir 9 mg et 12 mg - ont atteint l'ensemble des critères principaux et secondaires, en démontrant une perte de poids notable ainsi qu'une amélioration de la douleur et de la fonction physique après 68 semaines de traitement.
D'après Lilly, le retatrutide a permis une perte de poids allant jusqu'à 28,7% en moyenne, soit environ 32 kg, tandis que les patients ont également constaté une réduction de la douleur pouvant atteindre 4,5 points, soit 75,8% d'amélioration.
Cette étude internationale a porté sur une population non diabétiques, en complément d'une alimentation saine et d'une activité physique, dont 84 % présentaient un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 35 kg/m2.
"Les personnes souffrant d'obésité et d'arthrose du genou vivent souvent avec des douleurs persistantes et une mobilité réduite, et peuvent finir par nécessiter un remplacement total de l'articulation", rappelle dans un communiqué Kenneth Custer, le vice-président exécutif et président de la branche de santé cardiométabolique du laboratoire.
Lilly souligne qu'avec sept nouveaux résultats de phase 3 attendus en 2026, Eli Lilly estime que son triple agoniste des récepteurs au
GLP-1, au glucagon et au GIP pourrait devenir une option majeure pour les patients ayant du mal à perdre du poids et souffrant de complications associées.
Valeurs associées
|993,290 USD
|NYSE
|+1,16%
A lire aussi
-
(AOF) - Adobe a dévoilé des résultats solides. Au quatrième trimestre, l'éditeur de logiciels d'édition et de marketing a réalisé un bénéfice net de 1,86 milliard de dollars, ou 4,45 dollars par action, contre 1,68 milliard de dollars de dollars ou 3,70 dollars ... Lire la suite
-
La banque centrale turque a abaissé jeudi son principal taux directeur de 39,5% à 38%, à la faveur du ralentissement de l'inflation. "Les indicateurs avancés du dernier trimestre montrent que le niveau de la demande continue de soutenir le processus de désinflation", ... Lire la suite
-
Commentaire de BNY À l'approche de 2026, les investisseurs évoluent dans un marché qui semble à la fois familier et fondamentalement différent. La croissance est inégale mais conserve encore un potentiel d'expansion. La technologie transforme la productivité, bien ... Lire la suite
-
L'Union européenne a annoncé jeudi avoir lancé une enquête approfondie sur le groupe chinois Nuctech, spécialisé dans les équipements de sécurité pour aéroports, et qu'elle soupçonne de bénéficier de subventions illégales. La Commission européenne dit avoir mené ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer