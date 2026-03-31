Eli Lilly rachète Centessa Pharma pour 6,3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Eli Lilly LLY.N a déclaré mardi qu'il achèterait Centessa Pharmaceuticals 260y.F dans le cadre d'un accord d'une valeur d'environ 6,3 milliards de dollars afin de faire progresser les traitements des troubles du sommeil et de l'éveil.
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