Eli Lilly rachète Centessa Pharma pour 6,3 milliards de dollars

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Eli Lilly LLY.N a déclaré mardi qu'il achèterait Centessa Pharmaceuticals 260y.F dans le cadre d'un accord d'une valeur d'environ 6,3 milliards de dollars afin de faire progresser les traitements des troubles du sommeil et de l'éveil.