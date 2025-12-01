Eli Lilly propose Zepbound à des prix plus bas aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 14:33
Le mois dernier, Lilly a annoncé des prix plus bas pour les stylos multidoses Zepbound, sous réserve de l'approbation de la FDA. En réduisant les prix des fioles à dose unique, il offre aux patients un meilleur accès et de plus grandes possibilités dans leurs options de traitement.
Avec une ordonnance valide, les patients peuvent accéder à la dose de départ de flacon Zepbound à dose unique (2,5 mg) pour 299 dollars par mois. La dose de 5 mg sera disponible à 399 dollars. Toutes les autres doses approuvées resteront à 449 dollars.
'Nous continuerons à travailler pour offrir plus d'options afin que davantage de personnes puissent obtenir les médicaments dont elles ont besoin', affirme Ilya Yuffa, vice-président exécutif et président de Lilly USA et des capacités clients mondiaux.
Valeurs associées
|1 075,600 USD
|NYSE
|+0,08%
A lire aussi
-
L'avionneur européen Airbus a déclaré lundi avoir identifié un problème de qualité industrielle affectant un "nombre limité" de panneaux de fuselage sur ses avions de la famille A320, confirmant des informations de sources à Reuters. Le groupe a indiqué dans une ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, alors que les investisseurs attendent les commentaires du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell et les chiffres de l'ISM manufacturier. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd ... Lire la suite
-
"Identifié" et "circonscrit" : Airbus reconnaît un "problème de qualité" des panneaux métalliques de l'A320
L'A320, dans ses nombreuses variantes, est l'appareil commercial civil le plus vendu au monde. L'avionneur Airbus a reconnu lundi 1er décembre rencontrer des "problèmes de qualité" sur des panneaux métalliques produits par un de ses sous-traitants pour son monocouloir ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer