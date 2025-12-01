 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 084,88
-0,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eli Lilly propose Zepbound à des prix plus bas aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 14:33

Eli Lilly annonce que ses fioles à dose unique Zepbound (tirzépatide) seront désormais disponibles à des prix plus bas sur LillyDirect, sa plateforme numérique, dans le cadre de ses efforts en faveur des personnes vivant avec l'obésité aux Etats-Unis.

Le mois dernier, Lilly a annoncé des prix plus bas pour les stylos multidoses Zepbound, sous réserve de l'approbation de la FDA. En réduisant les prix des fioles à dose unique, il offre aux patients un meilleur accès et de plus grandes possibilités dans leurs options de traitement.

Avec une ordonnance valide, les patients peuvent accéder à la dose de départ de flacon Zepbound à dose unique (2,5 mg) pour 299 dollars par mois. La dose de 5 mg sera disponible à 399 dollars. Toutes les autres doses approuvées resteront à 449 dollars.

'Nous continuerons à travailler pour offrir plus d'options afin que davantage de personnes puissent obtenir les médicaments dont elles ont besoin', affirme Ilya Yuffa, vice-président exécutif et président de Lilly USA et des capacités clients mondiaux.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 075,600 USD NYSE +0,08%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank