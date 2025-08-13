 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 800,52
+0,61%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eli Lilly poursuivi au Texas pour corruption
information fournie par AOF 13/08/2025 à 14:34

(AOF) - Ken Paxton, le procureur général du Texas a déposé une plainte contre Eli Lilly pour corruption et incitation illégale de prestataires de soins médicaux à prescrire ses médicaments les plus rentables, notamment Mounjaro et Zepbound utilisés pour la perte de poids et le diabète.

Ken Paxton a déclaré : " les grandes sociétés pharmaceutiques ont compromis la prise de décision médicale en s'engageant dans un système de pots-de-vin illégal. Eli Lilly a frauduleusement cherché à maximiser ses profits aux dépens des contribuables et à privilégier la cupidité des entreprises au détriment de la santé publique. Je ne resterai pas les bras croisés pendant que des entreprises manipulent illégalement notre système de santé pour se remplir les poches ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
639,440 USD NYSE 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank