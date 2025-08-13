Eli Lilly poursuivi au Texas pour corruption

(AOF) - Ken Paxton, le procureur général du Texas a déposé une plainte contre Eli Lilly pour corruption et incitation illégale de prestataires de soins médicaux à prescrire ses médicaments les plus rentables, notamment Mounjaro et Zepbound utilisés pour la perte de poids et le diabète.

Ken Paxton a déclaré : " les grandes sociétés pharmaceutiques ont compromis la prise de décision médicale en s'engageant dans un système de pots-de-vin illégal. Eli Lilly a frauduleusement cherché à maximiser ses profits aux dépens des contribuables et à privilégier la cupidité des entreprises au détriment de la santé publique. Je ne resterai pas les bras croisés pendant que des entreprises manipulent illégalement notre système de santé pour se remplir les poches ".

