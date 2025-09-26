 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 830,04
+0,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eli Lilly obtient l'approbation de la FDA pour Inluriyo dans le cancer du sein
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 10:40

Eli Lilly annonce que la Food & Drug Administration des Etats-Unis a approuvé Inluriyo (imlunestrant, 200 mg) pour le traitement des patients adultes atteints de cancer du sein avancé ou métastatique ER+, HER2- avec mutation ESR1, après au moins une ligne d'hormonothérapie. L'autorisation s'appuie sur un essai de phase III dans lequel Inluriyo a réduit de 38% le risque de progression ou de décès par rapport aux traitements hormonaux standards. La survie sans progression médiane atteint 5,5 mois contre 3,8 mois. Jacob Van Naarden, président de Lilly Oncology, souligne que ce traitement oral 'représente une étape importante vers des approches innovantes et entièrement orales'. Les effets indésirables les plus fréquents étaient majoritairement de grade faible, avec 4,6% d'arrêts de traitement. Le médicament sera disponible aux États-Unis dans les prochaines semaines. Inluriyo fait aussi l'objet d'une étude de phase 3 (EMBER-4) dans le cancer du sein précoce ER+, HER2- à risque élevé de rechute.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
714,370 USD NYSE -3,66%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank