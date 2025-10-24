Eli Lilly mise sur les soins oculaires en rachetant le développeur de thérapie génique Adverum

Eli Lilly LLY.N a déclaré vendredi qu'il allait acquérir le développeur de thérapie génique Adverum Biotechnologies ADVM.O dans le cadre d'une transaction évaluée à jusqu'à 261,7 millions de dollars, dans le but de renforcer son portefeuille de produits avec un traitement expérimental de la maladie oculaire.

L'accord donnera à Lilly l'accès au candidat d'Adverum, Ixo-vec, marquant le dernier effort du fabricant américain de médicaments pour exploiter le marché des soins oculaires et soulignant son intérêt pour les thérapies géniques.

Lilly a offert 3,56 dollars pour chaque action d'Adverum détenue, soit un total d'environ 74,7 millions de dollars en espèces.

Les actionnaires peuvent également recevoir jusqu'à 8,91 dollars par action sous forme de paiements d'étape, à condition que l'Ixo-vec soit approuvé aux États-Unis dans un délai de sept ans et que les ventes annuelles mondiales dépassent le milliard de dollars dans les dix ans suivant la conclusion de l'accord.

Cela porte le paiement potentiel total à 12,47 dollars par action. Les actions d'Adverum ont clôturé à 4,18 dollars jeudi. Elles ont augmenté de près de 3 % pour atteindre 4,29 dollars dans la matinée de vendredi.

L'accord constitue une bouée de sauvetage cruciale pour Adverum, dont les réserves de trésorerie n'étaient suffisantes que pour soutenir les opérations jusqu'à la fin de ce mois.

L'Ixo-vec fait l'objet d'un essai de phase avancée en tant qu'injection oculaire unique pour le traitement de la dégénérescence maculaire humide liée à l'âge (DMLA), l'une des principales causes de cécité chez les personnes âgées.

Le marché du traitement de la DMLA, qui compte environ 1,5 million de patients aux États-Unis, est actuellement encombré par des traitements tels que Lucentis de Roche ROG.S et Eylea de Regeneron REGN.O , qui nécessitent des injections oculaires fréquentes.

D'autres acteurs sont en concurrence pour mettre sur le marché une thérapie génique de l'AMD, notamment 4D Molecular Therapeutics FDMT.O et Regenxbio RGNX.O en collaboration avec AbbVie ABBV.N .

Les analystes de TD Cowen voient dans ce médicament un potentiel de blockbuster aux États-Unis, même avec une pénétration modeste du marché, et prévoient des ventes mondiales de 1,3 milliard de dollars en 2033.

Au début de l'année, Lilly a accepté d'acquérir la start-up d'édition génétique Verve Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars, en vue de mettre au point des thérapies ponctuelles pour les maladies cardiovasculaires.

Lilly prévoit de conclure l'accord avec Adverum au cours du quatrième trimestre.