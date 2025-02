Eli Lilly: le CHMP recommande Jaypirca dans la leucémie information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 15:56









(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce que le Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a émis un avis positif pour Jaypirca (pirtobrutinib) dans l'UE en tant que traitement des adultes atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC) en rechute ou réfractaire après un traitement par inhibiteur de BTK.



Cet avis repose sur les résultats d'un essai de phase III ayant montré une réduction de 46 % du risque de progression ou de décès par rapport aux traitements standards, avec une survie médiane sans progression de 14 mois contre 8,7 mois.



Le laboratoire rapporte que Jaypirca a déjà obtenu une autorisation conditionnelle pour le lymphome à cellules du manteau et reste en attente de décision de la Commission européenne.







