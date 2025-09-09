Eli Lilly lance une plateforme d'IA dédiée à la découverte de médicaments
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 14:20
Dans un communiqué, le groupe pharmaceutique américain indique que cette première série de modèles inclut des données propriétaires représentant un investissement total en R&D de plus d'un milliard de dollars, soit l'un des projets les plus importants en matière de systèmes d'IA accessibles aux sociétés de biotechnologies.
Le laboratoire, qui rappelle avoir passé plusieurs décennies à construire des bases de données pour sa recherche pharmaceutique, explique vouloir partager ces ressources afin de stimuler l'ensemble de la recherche en biotechnologie.
Selon Lilly, la plateforme 'TuneLab' a été conçue en vue de permettre aux petites 'biotechs' d'accéder aux mêmes capacités d'IA utilisées quotidiennement par ses propres chercheurs, avec l'objectif d'accélérer le développement de nouveaux médicaments grâce à un accès élargi à ses outils.
