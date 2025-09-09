 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 747,38
+0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eli Lilly lance une plateforme d'IA dédiée à la découverte de médicaments
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 14:20

(Zonebourse.com) - Eli Lilly a annoncé lundi le lancement d'une plateforme alimentée par l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique (IA/ML) visant à offrir aux sociétés biotechnologiques un accès à ses modèles de découverte de médicaments, basés sur des années de recherche en interne.

Dans un communiqué, le groupe pharmaceutique américain indique que cette première série de modèles inclut des données propriétaires représentant un investissement total en R&D de plus d'un milliard de dollars, soit l'un des projets les plus importants en matière de systèmes d'IA accessibles aux sociétés de biotechnologies.

Le laboratoire, qui rappelle avoir passé plusieurs décennies à construire des bases de données pour sa recherche pharmaceutique, explique vouloir partager ces ressources afin de stimuler l'ensemble de la recherche en biotechnologie.

Selon Lilly, la plateforme 'TuneLab' a été conçue en vue de permettre aux petites 'biotechs' d'accéder aux mêmes capacités d'IA utilisées quotidiennement par ses propres chercheurs, avec l'objectif d'accélérer le développement de nouveaux médicaments grâce à un accès élargi à ses outils.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
739,060 USD NYSE 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank