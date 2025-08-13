Eli Lilly lance Mounjaro Kwikpen en Inde face au Wegovy de Novo Nordisk information fournie par Cercle Finance • 13/08/2025 à 12:15









(Zonebourse.com) - Eli Lilly va lancer un Inde le Mounjaro Kwikpen, une version 'stylo injecteur' hebdomadaire de son traitement contre l'obésité et le diabète, à partir de 14 000 roupies (environ 160 dollars) pour la dose initiale de 2,5 mg, rapporte Reuters.



Six dosages sont proposés, jusqu'à 15 mg, avec un prix maximum de 27 500 roupies pour un mois.



L'autorisation réglementaire a été obtenue en juin, peu après le lancement local du Wegovy de Novo Nordisk.



Selon Vishal Manchanda (Systematix Institutional Equities), le positionnement tarifaire de Mounjaro est 'attractif et compétitif'. Depuis son arrivée fin mars en Inde en version flacon, les ventes ont en effet fortement progressé, doublant en juillet par rapport au mois précédent.



Pour rappel, Mounjaro Kwikpen et Wegovy appartiennent à la classe des agonistes des récepteurs GLP-1, qui régulent la glycémie et réduisent l'appétit.





