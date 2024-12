Eli Lilly: la Chine approuve un traitement pour l'Alzheimer information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 09:40









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé que la National Medical Products Administration (NMPA) en Chine a approuvé l'approbation de Kisunla™ pour les adultes atteints de la maladie d'Alzheimer symptomatique précoce.



Cela comprend les personnes atteintes de troubles cognitifs légers (TCL) ainsi que les personnes atteintes du stade de démence légère de la maladie d'Alzheimer qui ont une pathologie amyloïde confirmée.



La Chine est le quatrième grand marché sur lequel l'utilisation de Kisunla a été approuvée, après les approbations aux États-Unis, au Japon et en Grande-Bretagne.



En Chine, on estime que près de 6 % des personnes de plus de 65 ans vivent avec la maladie d'Alzheimer et les démences apparentées, et que près de 11 % des personnes de plus de 65 ans devraient vivre avec la maladie d'Alzheimer d'ici 2050.



' Les patients et leurs familles veulent et méritent d'avoir accès à un traitement par des thérapies ciblant l'amyloïde, ce qui pourrait leur donner plus de temps pour faire les choses qui comptent le plus pour eux au stade précoce des symptômes de la maladie ', a déclaré Ilya Yuffa, vice-président exécutif et président de Lilly International.



' Kisunla continue de démontrer des résultats très significatifs pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer symptomatique précoce et peut maintenant contribuer à améliorer la norme de soins pour les personnes vivant avec la maladie en Chine. '





