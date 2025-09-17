Eli Lilly: l'orforglipron a démontré une perte de poids significative
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 13:43
À 72 semaines, les trois doses (6 mg, 12 mg et 36 mg) d'orforglipron ont satisfait au critère d'évaluation principal, soit une réduction supérieure du poids corporel par rapport au placebo.
De plus, les trois doses ont donné des résultats cliniquement significatifs par rapport au placebo pour les principaux critères d'évaluation secondaires que sont la réduction du poids corporel (?10 %, ?15 % et ?20 %) et la réduction du tour de taille.
Les résultats de l'essai ont été présentés lors de la réunion annuelle 2025 de l'Association européenne pour l'étude du diabète (EASD) et publiés simultanément dans le New England Journal of Medicine.
' Dans cette étude de phase 3, orforglipron a démontré de solides résultats d'efficacité et une innocuité compatibles avec la classe GLP-1, renforçant ainsi son potentiel en tant que traitement de première ligne en soins primaires. De plus, l'orforglipron pourrait aider à réduire les marqueurs connus du risque cardiovasculaire associé à l'obésité et soutenir des améliorations significatives en matière de santé publique' a déclaré Sean Wharton, M.D., directeur de la Wharton Medical Clinic et chercheur principal.
