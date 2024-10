Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: Kisunla (donanemab) autorisé en Grande-Bretagne information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 12:33









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé aujourd'hui que la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) a accordé une autorisation de mise sur le marché pour le donanemab, une injection pour perfusion intraveineuse toutes les quatre semaines pour traiter les troubles cognitifs légers et la démence légère dus à la maladie d'Alzheimer chez les adultes éligibles en Grande-Bretagne.



Le donanemab est le seul traitement ciblant les plaques amyloïdes pour lequel il existe des preuves justifiant l'arrêt du traitement lorsque les plaques amyloïdes sont éliminées. La Grande-Bretagne est le troisième marché majeur à approuver le donanemab, commercialisé sous le nom de Kisunla.



' Cette approbation en Grande-Bretagne est une étape importante pour garantir que les patients atteints de la maladie d'Alzheimer puissent recevoir un traitement avec cette nouvelle classe de thérapies ciblant les amyloïdes ', a déclaré Ilya Yuffa, vice-président exécutif et président de Lilly International.



Actuellement, on estime que 982 000 personnes souffrent de démence au Royaume-Uni, dont 50 à 75 % sont imputables à la maladie d'Alzheimer.





