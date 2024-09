Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: essais positifs sur l'insuline en hebdomadaire information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 15:10









(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce des résultats 'positifs' pour deux essais cliniques de phase 3 (QWINT-1 et QWINT-3) évaluant d'administration hebdomadaire d'insuline efsitora alfa chez les adultes atteints de diabète de type 2 par rapport à l'administration quotidienne d'insulines basales.



Les résultats ont montré que l'efsitora est aussi efficace que l'insuline quotidienne pour réduire l'HbA1c, avec un profil de sécurité similaire et moins d'épisodes d'hypoglycémie.



L'efsitora pourrait simplifier la gestion de l'insuline grâce à un régime hebdomadaire, facilitant ainsi la vie des patients. Les résultats détaillés seront présentés lors de prochains congrès.







