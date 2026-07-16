Eli Lilly en hausse après l'accord d'achat d'AtaiBeckley, RBC en soutien

L'analyste maintient sa note de "surperformance" sur Eli Lilly après l'acquisition d'AtaiBeckley, avec un objectif de cours inchangé de 1 500 USD. Le titre du laboratoire s'adjuge plus de 1,5% à Wall Street.

Selon RBC Capital Markets, l'acquisition d'AtaiBeckley constitue une extension stratégique cohérente de la franchise neurosciences de Lilly. Le broker estime que l'opération renforce le positionnement du groupe dans les traitements des maladies mentales grâce à un actif déjà en phase 3, jugé plus avancé que certaines acquisitions récentes.

La note souligne également que cette transaction valide le potentiel du secteur des psychédéliques thérapeutiques, avec un marché susceptible d'atteindre 12 MdsUSD de revenus d'ici 2034. Elle estime que l'environnement réglementaire devient d'ailleurs plus favorable et réduit les inquiétudes liées à la propriété intellectuelle.

Enfin, le bureau d'études rappelle que le marché de la dépression résistante aux traitements demeure largement sous-servi, ce qui conforte selon lui le potentiel commercial des principaux actifs acquis, notamment le BPL-003.