Eli Lilly en hausse alors que le médicament contre l'obésité de Novo Nordisk ne donne pas les résultats escomptés lors de l'essai de Copenhague

23 février - ** Les actions du fabricant américain de médicaments Eli Lilly LLY.N augmentent de 4,3 % à 1 053 $ dans les échanges avant bourse

** Le fabricant danois de médicaments Novo Nordisk

NOVOb.CO déclare que son médicament expérimental contre l'obésité, CagriSema, n'a pas atteint le critère principal d'un essai conçu pour montrer qu'il n'était pas inférieur au Tirzepatide de son concurrent Eli Lilly dans la réduction du poids corporel

** Novo déclare qu'il prévoit de commencer un essai à dose plus élevée de CagriSema au second semestre 2026, la décision de la FDA américaine étant attendue pour la fin de l'année 2026

** Novo affirme que CagriSema a permis une réduction de 23 % du poids corporel sur 84 semaines, contre 25,5 % pour le tirzepatide d'Eli Lilly dans l'essai

** Les actions cotées en bourse de Novo Nordisk chutent de 8,2 % à 43,53 dollars avant la mise sur le marché

** En 2025, Lilly a baissé de 6,1% et Novo de 7,7%