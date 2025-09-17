Eli Lilly : données positives pour l'Orforglipron, mais le titre dégradé par Berenberg

(AOF) - Eli Lilly (+0,30 %, à 766,99 dollars) a publié les résultats détaillés d’un essai de phase III évaluant l’innocuité et l’efficacité de l’Orforglipron administré par voie orale chez des adultes obèses ou en surpoids présentant un problème médical lié au poids et non diabétiques. À 72 semaines, les trois doses administrées (6mg, 12mg et 36 mg) ont atteint leur critère principal d’évaluation : une perte de poids supérieure à celle du placebo. Les participants prenant la dose la plus élevée du traitement ont perdu en moyenne 12,4 % de leur poids.

En outre, l'Orforglipron a montré des améliorations significatives pour les principaux facteurs de risque cardiovasculaire souvent associés à l'obésité, notamment le cholestérol non-HDL, la pression artérielle systolique et les triglycérides.

Pour Berenberg, Eli Lilly a généré des rendements spectaculaires pour ses actionnaires au cours des cinq dernières années. Même si les analystes prévoient que le laboratoire conserve son leadership dans le domaine de l'obésité, ils estiment que le marché a atteint un plateau. Partant, ils ont dégradé le titre Eli Lilly d'Acheter à Conserver, en abaissant leur objectif de cours de 970 à 830 dollars.

La banque d'investissement allemande a précisé que les médecins qu'elle a interrogés privilégient le Zepbound d'Eli Lilly au Wegovy de Novo Nordisk, tant pour des raisons de perte de poids que de tolérance. Elle a également noté que la nouvelle offensive du laboratoire danois portait ses fruits et que les gains de parts de marché du Zepbound d'Eli Lilly aux États-Unis stagnent.

Enfin, le laboratoire Eli Lilly a annoncé la veille la construction d'une usine outre-Atlantique pour 5 milliards de dollars. L'objectif est de renforcer sa production sur le sol américain. Ce site sera le premier du laboratoire entièrement intégré et dédié aux principes actifs pharmaceutiques et aux médicaments de la société. La construction devrait être achevée d'ici 5 ans et permettra de créer 650 nouveaux emplois (ingénieurs, scientifiques, techniciens de laboratoire…). Le projet devrait également créer 1 800 postes dans le secteur de la construction et bénéficier à l'économie locale.

