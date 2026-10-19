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Eli Lilly dévoile des résultats de Phase 3 prometteurs pour Omvoh chez l'enfant
information fournie par Zonebourse 19/10/2026 à 11:04

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Le laboratoire américain a annoncé de nouveaux résultats positifs à un an issus d'une étude de Phase 3, évaluant son traitement Omvoh, chez les enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans atteints de rectocolite hémorragique (RCH) modérément à sévèrement active.

Ces données, présentées lors du congrès UEG Week 2026 à Barcelone, font d'Omvoh le premier inhibiteur de l'IL-23p19 à présenter des résultats de Phase 3 sur un an dans cette indication pédiatrique.

Environ 81% des patients ont obtenu une réponse clinique après la phase d'induction par Omvoh. Parmi les patients répondeurs à la semaine 12, 50% ont atteint la rémission clinique au bout d'un an de traitement, remplissant ainsi le critère d'évaluation principal de l'étude.

Déjà approuvé chez l'adulte pour le traitement de la RCH modérée à sévère, Omvoh fait actuellement l'objet d'évaluations cliniques quant à sa sécurité et son efficacité auprès de la population pédiatrique. Les jeunes patients souffrant de cette maladie inflammatoire chronique font face à des besoins médicaux non satisfaits majeurs, notamment en cas de rechute après de premiers traitements.

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