Eli Lilly dément tout lien avec Mangoceuticals

(AOF) - Eli Lilly a annoncé n’avoir aucun lien, ni affiliation, ni partenariat, avec Mangoceuticals. Auparavant, cette société spécialisée dans le développement, la commercialisation et la vente de produits de santé et de bien-être avait indiqué s’être associée à Eli Lilly et Novo Nordisk pour offrir un accès abordable aux traitements Zepbound et Wegovy pour la gestion de l’obésité. Depuis, Mangoceuticals a publié un nouveau communiqué de presse pour clarifier la situation et a précisé n’avoir aucun lien contractuel avec les deux laboratoires.

La société se contente de proposer directement ces médicaments à ses clients par le biais de sa plateforme.