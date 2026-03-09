Eli Lilly déclare que certains régimes d'assurance-maladie pourraient dépasser le plafond de 50 $ pour les médicaments amaigrissants

Eli Lilly LLY.N a déclaré lundi qu'un petit nombre de régimes d'assurance-médicaments de base pourrait ne pas respecter le plafond de 50 dollars par mois sur les frais à la charge du patient pour ses médicaments amaigrissants, après que l'agence Medicare a déclaré avoir terminé les négociations avec Lilly et Novo Nordisk pour un nouveau modèle de couverture des médicaments amaigrissants.

* Les Centers for Medicare and Medicaid Services ont déclaré lundi que les agences Medicaid des États et les promoteurs de plans Medicare Part D peuvent désormais demander à participer au programme qui couvre les médicaments GLP-1 pour la perte de poids et le diabète.

* Dans le cadre de ce modèle, l'agence fixera des conditions de couverture normalisées en négociant directement des prix nets garantis, en plafonnant éventuellement les frais à la charge du patient et en regroupant les aides au mode de vie fondées sur des données probantes.

* L'année dernière, la CMS a déclaré que les bénéficiaires éligibles de Medicare paieraient 50 dollars pour un mois d'approvisionnement en médicaments GLP-1, y compris Mounjaro et Zepbound, deux médicaments injectables de Lilly.

* Lilly a déclaré lundi que la majorité des options de plans Medicare respecteront le plafond de 50 dollars, mais que le partage des coûts variera pour les bénéficiaires d'un petit nombre de plans Medicare Part D de base.

* À partir du 1er janvier 2027, Zepbound, Mounjaro et orforglipron de Lilly, s'ils sont approuvés, seront disponibles auprès des régimes Medicare Part D participant à ce programme.

* Lilly a déclaré qu'elle informerait activement les patients et leurs médecins sur les options de plan ainsi que sur les programmes de lissage qui peuvent aider les patients à accéder aux médicaments GLP-1 au coût le plus bas possible.

* Medicare Part D est le programme de médicaments sur ordonnance qui aide les personnes inscrites à Medicare à payer les médicaments ambulatoires par le biais de plans privés approuvés.