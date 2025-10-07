 Aller au contenu principal
Eli Lilly confie à Peter Marks, ancien fonctionnaire de la FDA américaine, la direction de l'unité chargée des maladies infectieuses
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 22:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 7 et d'un contexte aux paragraphes 8 et 9) par Sneha S K et Siddhi Mahatole

Peter Marks, l'ancien haut responsable de la réglementation des vaccins qui a été évincé de la Food and Drug Administration américaine au début de l'année, a rejoint Eli Lilly LLY.N , a déclaré le fabricant de médicaments à Reuters mardi.

Marks supervisera la découverte de molécules et les maladies infectieuses chez Lilly, à partir de ce mois-ci.

"L'expertise de Peter renforce nos capacités dans de nombreux domaines, à la fois dans notre portefeuille existant et dans nos travaux dans les domaines émergents", a déclaré la société.

M. Marks, qui a joué un rôle clé dans le développement des vaccins COVID-19 au cours du premier mandat du président américain Donald Trump, a démissionné en mars après avoir été poussé vers la sortie par le ministre américain de la Santé, Robert F. Kennedy Jr.

Les actions des fabricants de médicaments américains ont chuté , lorsque les rapports sur l'éviction de M. Marks de la FDA ont été publiés à la fin du mois de mars.

En tant que directeur du Centre d'évaluation et de recherche sur les produits biologiques de la FDA, M. Marks avait publiquement soutenu les programmes visant à accélérer le développement des traitements des maladies rares et des thérapies géniques pendant son mandat.

"Nous pensons que le Dr Marks peut apporter une valeur significative à Lilly, compte tenu de sa grande expérience et de ses antécédents", a déclaré David Risinger, analyste chez Leerink Partners.

Le départ de Marks fait suite à des transitions similaires effectuées par d'autres hauts fonctionnaires de la FDA, tels que l'ancien chef de l'unité d'évaluation des médicaments de la FDA, Patrizia Cavazzoni, qui a rejoint Pfizer PFE.N en février en tant que chef du service médical.

L'ancien commissaire américain de la FDA, Scott Gottlieb, est également membre du conseil d'administration de Pfizer.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
843,890 USD NYSE -0,18%
PFIZER
26,265 USD NYSE -0,66%
