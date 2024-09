Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: compte étendre l'accès au baricitinib en Afrique information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 14:57









(CercleFinance.com) - Eli Lilly et EVA Pharma ont annoncé un accord pour étendre l'accès au baricitinib à 20 000 personnes dans 49 pays africains à revenu faible ou intermédiaire d'ici 2030.



Ce partenariat fait partie de l'initiative Lilly 30x30 visant à améliorer l'accès aux soins de santé pour 30 millions de personnes dans des régions à ressources limitées chaque année d'ici 2030.



Lilly fournira des connaissances en fabrication à EVA Pharma, qui produira et distribuera le baricitinib en Afrique.



Depuis 2021, Lilly et EVA Pharma collaborent pour assurer un approvisionnement durable en médicaments vitaux et pour rendre l'insuline plus accessible dans 56 pays.





Valeurs associées ELI LILLY & CO 956,53 USD NYSE 0,00%