Eli Lilly cède les droits de commercialisation d'un médicament contre le cancer du sein en Chine face à la concurrence des génériques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte) par Andrew Silver

Eli Lilly a cédé les droits de commercialisation en Chine continentale de son médicament contre le cancer du sein, Verzenios, à Innovent Biologics, a annoncé mardi le laboratoire pharmaceutique chinois, alors que son partenaire américain est confronté à la concurrence des génériques sur le deuxième plus grand marché pharmaceutique mondial.

Dans un communiqué, Innovent 1801.HK a déclaré avoir conclu un accord lui accordant les droits exclusifs de commercialisation de Verzenios – que Lilly LLY.N a également baptisé Verzenio – en Chine continentale, précisant que Lilly continuerait à fabriquer, fournir et développer ce médicament. Le communiqué d’Innovent ne mentionnait pas les conditions financières de l’accord.

Lilly n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant le sort de l’équipe commerciale chinoise chargée du Verzenio, un médicament qu’elle a commencé à fournir en Chine en 2021, selon une publication sur son compte WeChat officiel.

Le retrait de Lilly dans un pays où plus de 350 000 patientes reçoivent chaque année un diagnostic de cancer du sein fait suite à l’autorisation locale accordée cette année à une version générique développée par une filiale du groupe pharmaceutique chinois Qingfeng.

Un porte-parole d’Innovent n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant la concurrence des génériques.

Au quatrième trimestre 2025, le chiffre d’affaires de Verzenio hors des États-Unis s’élevait à 608 millions de dollars, a indiqué Lilly en février.

Lilly n’a jamais divulgué de chiffres officiels concernant ses ventes en Chine, a déclaré Tony Ren, responsable de la recherche sur le secteur de la santé en Asie chez Macquarie Capital.

Lorsqu’un médicament perd sa protection par brevet ou son exclusivité, de nombreuses grandes entreprises pharmaceutiques tentent de s’en débarrasser, a ajouté M. Ren.