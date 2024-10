Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: BPA ajusté plus que décuplé au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 12:31









(CercleFinance.com) - Eli Lilly publie un chiffre d'affaires mondial de 11,44 milliards de dollars au titre du 3e trimestre, soit une augmentation de 20 % par rapport au troisième trimestre 2023, soutenue par une augmentation de 15 % du volume et une hausse de 6 % due à des prix réalisés plus élevés.



Le bénéfice net ajusté ressort à 1064 millions de dollars, plus que décuplé en un an (94,8 millions de dollars un an plus tôt), soit un BPA ajusté de 1,18$ vs 0,10$ un an plus tôt.



'Bien que le croissance des ventes de Mounjaro (passé de 1,4 à 3,1 Mds$) et Zepbound (qui ont décollé jusqu'à 1,25 Md$) soit impressionnante, nous sommes également fiers de la croissance de 17 % des revenus incluant les portefeuilles en oncologie, immunologie et neurosciences, par rapport au troisième trimestre 2023 sur la même base', indique en substance le laboratoire.



Eli Lilly indique qu'en 2024, ses ventes sont attendues entre 45,4 et 46 milliards de dollars (contre une fourchette de 45,4 à 46,6 milliards de dollars précédemment).



Le BPA ajusté est quant à lui attendu entre 13,02 et 13,52$ (vs entre 16,1 et 16,6$ précédemment).





Valeurs associées ELI LILLY & CO 904,05 USD NYSE +0,93%