Eli Lilly: avis positif de l'UE pour la maladie de Crohn

(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé que le Comité des produits médicinaux à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a émis un avis positif pour Omvoh (mirikizumab), pour les adultes atteints de la maladie de Crohn évolutive modérée à sévère.



L'avis positif du CHMP est étayé par les données de l'étude de phase 3 VIVID-1 évaluant la sécurité et l'efficacité du mirikizumab par rapport à un placebo et à un contrôle actif (ustekinumab) chez des adultes atteints de maladie de Crohn évolutive modérée à sévère.



Dans l'étude VIVID-1, les patients traités par le mirikizumab ont obtenu une amélioration statistiquement significative par rapport aux patients traités par placebo pour les deux critères d'évaluation co-primaires.



' Avec Omvoh, de nombreux patients peuvent obtenir un contrôle complet de leur maladie, y compris le soulagement des symptômes perturbateurs tels que l'urgence intestinale et le contrôle de l'inflammation intestinale définie par une cicatrisation endoscopique et histologique visible. ' a déclaré Stefan Schreiber, M.D., Ph.D., directeur de la Clinique de médecine interne I au campus de Kiel de l'hôpital universitaire de Schleswig-Holstein. Kiel, Allemagne.



Lilly a également soumis l'approbation d'Omvoh aux États-Unis pour le traitement de la maladie de Crohn évolutive modérée à sévère, une décision étant attendue au cours du premier semestre de 2025.





