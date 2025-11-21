 Aller au contenu principal
Eli Lilly atteint un record et devient le premier fabricant de médicaments à atteindre une valeur de marché de 1 000 milliards de dollars
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 18:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 novembre - ** Les actions d'Eli Lilly LLY.N ont atteint un niveau record de 1 061,98 $ vendredi et la société est devenue le premier fabricant de médicaments à atteindre une valeur de marché de 1 000 milliards de dollars ** L'action était en hausse de 1,6 % à 1 060,04 $

** Les actions de LLY sont en hausse d'environ 37 % depuis le début de l'année, par rapport à un gain d'environ 13 % pour le S&P 500 .SPX , la popularité croissante des médicaments de perte de poids de Lilly, Mounjaro et Zepbound, étant à l'origine de ce rallye ** Le 30 octobre, Eli Lilly a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de revenus pour l'année entière, pariant sur une demande accrue pour ces médicaments GLP-1 à succès.

** Les recommandations des analystes sur l'action comprennent 25 notes "achat fort" ou "achat" et huit notes "maintien", avec le PT médian sur 12 mois à 998 $, selon LSEG

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 062,800 USD NYSE +1,90%
S&P 500 INDEX
6 615,02 Pts CBOE +1,17%
