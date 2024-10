Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: 4,5 milliards de dollars investis dans l'Indiana information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 14:26









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé mercredi son intention d'investir quelque 4,5 milliards de dollars dans la construction d'un nouveau site dans l'Indiana, qui sera consacré à la fois aux travaux de recherche et à la fabrication de médicaments.



Le groupe pharmaceutique précise que ce complexe de nouvelle génération, qu'il considère comme le 'premier dans son genre', lui permettra de produire de nouveaux composés au moment où il cherche à accélérer le développement de traitements pour des maladies difficiles à traiter.



Le centre lui permettra notamment de fabriquer des lots de médicaments destinés à approvisionner ses essais cliniques, que ce soit des petites molécules ou des acides nucléiques thérapeutiques.



Le laboratoire, dont le siège social se trouve à Indianapolis (Indiana), précise que ce projet de 'fonderie médicale' (Medicine Foundry) basé dans le district de Lebanon, à une quarantaine de kilomètres de ses bureaux, devrait permettre la création de 400 postes de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens.



Dans son communiqué, Lilly précise que cette enveloppe va porter à plus de 13 milliards de dollars le montant total des investissements qu'il a consacrés à la zone d'innovation de Lebanon depuis 2022.





